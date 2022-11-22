Ceyhun Fersoy'dan Tolga Güleryüz'e veda

Hastanedeki tedavisi devam eden oyuncu Ceyhun Fersoy, kaybettiği dostu Tolga Güleryüz'e Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla veda etti.

“Baş Belası” adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin son durağı Çorum'du. Oyuncuların içinde bulunduğu minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR’a çarptı.

Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

"Hala inanamıyorum"

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla yakın dostu Tolga Güleryüz'e veda etti: "Canım çok acıyor ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım ama sen olmayacaksın… Çok hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum… Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni ama çok…"