Ceylan, 6 saat suda kaldı

Yeni klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu.

Sürekli değiştirdiği imajıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı Ceylan, Müslüm Gürses’in en sevilen eserlerinden olan ‘Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim’i yeniden söyledi.

12 SAAT SÜRDÜ

Ceylan için Maslak’ta bir stüdyoda kurulan dekor evi su altında bırakıldı. Çekimler 12 saat sürdü. Klipte 1.5 ton su ve 2 ton silis kumu kullanıldı.

Ünlü şarkıcı, çekimlerin sonunda hastanelik oldu.