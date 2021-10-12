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- Ceylan, 6 saat suda kaldı
Ceylan, 6 saat suda kaldı
Yeni klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu.
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 10:07
- Güncelleme : 12.10.2021 - 10:35
Sürekli değiştirdiği imajıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı Ceylan, Müslüm Gürses’in en sevilen eserlerinden olan ‘Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim’i yeniden söyledi.
12 SAAT SÜRDÜ
Ceylan için Maslak’ta bir stüdyoda kurulan dekor evi su altında bırakıldı. Çekimler 12 saat sürdü. Klipte 1.5 ton su ve 2 ton silis kumu kullanıldı.
Ünlü şarkıcı, çekimlerin sonunda hastanelik oldu.