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    Ceylan Ertem, köyde

    Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, dinlemek için köyüne gitti.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 08:18
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 08:53
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    Ceylan Ertem, köyde

    Şehir hayatından sıkılıp, soluğu doğada alan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, geçtiğimiz hafta sonunu köyde geçirdi.

    İneklere sarılıp, sokak köpekleriyle oyun oynayan Ertem, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

    İNEKLE ZAMAN GEÇİRDİ

    Elinde sopa ile köy sokaklarını dolaşıp, sokak hayvanlarıyla oyunlar oynayan Ertem, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.

    Ceylan Ertem, ineğe sarılıp gülümseyerek verdiği pozuna ise "Bugün böyle geçiyor." ifadelerini not düştü.

    Ceylan Ertem, köyde #1

    Ceylan Ertem, köyde #2

    Ceylan Ertem, köyde #3

    Ceylan Ertem, köyde #4


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