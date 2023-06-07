Ceylan: Kalçalarım doğal Şarkıcı Ceylan, bugün konuk olduğu canlı yayında kalçalarının genetik olduğunu söyledi.

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Sürekli imaj değişikliğiyle gündeme gelen şarkıcı Ceylan, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Bu defa farklı bir imajla izleyici karşısına çıkan Ceylan'ı renkli gözlükleriyle gören izleyiciler ise Yılmaz Morgül'e benzetti.

Kilo aldığı için vücut hatları değişen Ceylan'ın kalça estetiği yaptırdığı ileri sürülmüştü.

"Kalçalarım genetik"

Canlı yayında bu iddiaya cevap veren Ceylan, "Eskiden çok zayıf bir kadındım. Kilo aldıktan sonra vücut hatlarım değişti. Kalçamın estetik olduğu iddiası kesinlikle yalan. Yüzümde estetik var ama kalçamda kesinlikle yok. Kalçalarım genetik, annemin kalçası da böyleydi." diyerek ayağa kalkarak kalçasını gösterdi.