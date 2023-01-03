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    Ceylan, kırmızı elbisesiyle poz verdi

    Yılbaşı için özel hazırlanan Ceylan, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi dikkatleri üzerine geçti.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 07:43
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 08:00
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    Ceylan, kırmızı elbisesiyle poz verdi

    Yıllar önce müzik piyasasına 'Küçük Ceylan' olarak adım atan 48 yaşındaki ünlü türkücü Ceylan, yılbaşı kıyafetiyle gündem oldu.

    Kırmızılar içinde

    Ceylan, bu defa kırmızılar içinde çıktı. Ceylan sahne tarzı ile sosyal medyaya damga vurdu.

    Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan'ın paylatığı fotoğraflara hayranlarından  çok sayıda beğeni geldi.

    Ceylan, kırmızı elbisesiyle poz verdi #1

    Ceylan, kırmızı elbisesiyle poz verdi #2

    Ceylan, kırmızı elbisesiyle poz verdi #3

    Ceylan, kırmızı elbisesiyle poz verdi #4

    Ceylan, kırmızı elbisesiyle poz verdi #5


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