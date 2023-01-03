Ceylan, kırmızı elbisesiyle poz verdi

Yılbaşı için özel hazırlanan Ceylan, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi dikkatleri üzerine geçti.

Yıllar önce müzik piyasasına 'Küçük Ceylan' olarak adım atan 48 yaşındaki ünlü türkücü Ceylan, yılbaşı kıyafetiyle gündem oldu.

Kırmızılar içinde

Ceylan, bu defa kırmızılar içinde çıktı. Ceylan sahne tarzı ile sosyal medyaya damga vurdu.

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan'ın paylatığı fotoğraflara hayranlarından çok sayıda beğeni geldi.