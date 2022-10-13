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- Ceylan yine imaj değiştirdi
Ceylan yine imaj değiştirdi
Sürekli imaj değiştiren ünlü türkücü Ceylan, son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.
- Haber Merkezi
- 13.10.2022 - 11:33
- Güncelleme : 13.10.2022 - 11:37
Yaptırdığı estetik operasyonlarla başka biri haline gelen ünlü türkücü Ceylan, sosyal medyayı aktif kullanıyor.
48 oldu
Şimdilerde 48 yaşında olan Ceylan, son paylaşımıyla adeta yıllara meydan okuyor. Sürekli imaj tazeleyen ünlü türkücü, şimdiki haliyle de sosyal medyayı çalkaladı.
Ceylan'ın değişimine ''Abla gençlik iksiri mi içtin?'', ''Vallahi Aleyna Tilki sandım'' ve ''Evrimin göbek adı sensin'' gibi şaşkınlık belirten birçok yorum yapıldı.
"Vuslatın bahtında sabır saklı"
Ceylan yayınladığı kareye, "Vuslatın bahtında sabır saklı." yazdı.