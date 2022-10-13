Ceylan yine imaj değiştirdi

Ceylan yine imaj değiştirdi

Sürekli imaj değiştiren ünlü türkücü Ceylan, son paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla başka biri haline gelen ünlü türkücü Ceylan, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

48 oldu

Şimdilerde 48 yaşında olan Ceylan, son paylaşımıyla adeta yıllara meydan okuyor. Sürekli imaj tazeleyen ünlü türkücü, şimdiki haliyle de sosyal medyayı çalkaladı.

Ceylan'ın değişimine ''Abla gençlik iksiri mi içtin?'', ''Vallahi Aleyna Tilki sandım'' ve ''Evrimin göbek adı sensin'' gibi şaşkınlık belirten birçok yorum yapıldı.

"Vuslatın bahtında sabır saklı"

Ceylan yayınladığı kareye, "Vuslatın bahtında sabır saklı." yazdı.