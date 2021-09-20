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Ceylan'dan yeni imaj
Ceylan son olarak saçlarını sarıya boyadı ve yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 07:27
'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan bu aralar sık sık imaj değişimiyle gündeme geliyor
Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminden düşmüyor.
Geçtiğimiz haftalarda tatile çıkan Ceylan, tatil dönüşü imajını tazeledi.
"YENİ CEYLO"
Ceylan Avcı, son olarak saçlarını sarı renge boyattı. Yeni imajını sosyal medya sayfasından paylaşan Ceylan Avcı, paylaştığı fotoğrafına, ”Yeni bir ceylo” notunu düştü