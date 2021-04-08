Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt, değişimiyle gündeme geldi.

'Küçük Ceylan' olarak adlandırılan türkücü Ceylan'ın ilk evliliğinden olan kızı Melodi Bozkurt, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme geldi.

ANNESİNİN YOLUNDA

Annesine hiç benzemeyen Bozkurt, son halini Instagram hesabından paylaştı. Yurt dışında yaşayan Bozkurt, annesinin izinden gittiğini ve şarkıcı olmak için çalışmalar yaptığını söyledi.

Değişimiyle dikkat çeken 30 yaşındaki Melodi’nin yaptırdığı estetik müdahaleler dikkatlerden kaçmadı.