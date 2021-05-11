Ceylan'ın son hali

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan'ı görenler yine şaşırdı.

'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu.

TAKİPÇİLERİ TANIMADI

Sık sık değiştirdiği imajıyla Elçin Sangu, Selena Gomez, Kris Jenner ve Gülşen’e benzetilen türkücü Ceylan, bu kez bambaşka birine dönüştü. Yeni halini tanımakta zorlanan takipçileri “Bu kadın kim?” diye sordu.

Saç rengini de değiştiren şarkıcıya sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum geldi.