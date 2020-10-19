Cezaevinden tahliye olan Çiçek Taksi'nin Abuzer'i Selim Erdoğan, yaşadıklarını anlattı

3.5 yıldır uyuşturucu nedeniyle cezaevinde olan oyuncu Selim Erdoğan, dışarıya çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Erdoğan, yönetmenlerden ikinci bir şans istedi.

2017 yılında uyuşturucu kullanma suçundan cezaevine giren ve Çiçek Taksi'de canlandırdığı Abuzer Edalı karakteriyle tanınan oyuncu Selim Erdoğan, koronavirüs nedeniyle cezasını açık hava cezaevinde geçirmeye başladı. Tahliye sonrası Günaydın'a röportaj veren oyuncu, içeride yaşadığı tüm zorlukları da anlattı.

"VARLIK İÇİNDEYDİM, ALLAH BANA DERS VERDİ"

Cezaevinde geçirdiği zor günleri anlatan oyuncu, "Çok zor günler yaşadım. İçeriye girdiğimde kızım bir aylıktı. Onun bebekliğini göremedim. En çok buna üzülüyorum. 2017'de cezaevine girmeden önce her şeyim vardı. Yıldız Kenter, Haldun Dormen gibi ustalar yetiştirdi beni. O kadar iyi eğitim aldım ki onlardan, oyunculuğuma da bunu yansıtmaya çalıştım. Kariyerimde çok iyi bir noktaydım. Şimdi çok daha iyi anlıyorum o zamanlarımın kıymetini. Her şeyim vardı; param, kariyerim, arkadaşlarım ama ben bunların değerini bilemedim. Sanki gözüme perde indi, kör etti o varlık hali beni ve Allah bana ders vermek istedi. Hepsi elimden kaydı, gitti. Erdal Tosun'un ani ölümü de beni psikolojik olarak etkiledi. Biz çok yakındık onunla. Hatta son kez evime gelip ziyaret ettiğinde bana 'Çok güzel bir yerde yaşıyorsun, kıymetini bil' demişti. Bilemedim. Asla isyan etmedim yaşadıklarıma. Hani derler ya; her şerde bir hayır vardır diye. Benim de bu yaşadıklarımdan ders çıkarmam ve gençlere anlatmam gerekiyormuş diye düşünüyorum."

"DEVLETİMİZ UYUŞTURUCU KONUSUNDA İYİ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYOR"

Devletin uyuşturucu ile mücadele konusunda iyi çalıştığını belirten oyuncu, "Samimi düşüncelerimi paylaşıyorum sizinle. Gençleri korumak için çok ciddi bir mücadele gerekiyor. Ve devletimiz bu konuda çok haklı ve iyi bir mücadele yürütüyor. Kendi evladımı da düşünerek bunu belirtiyorum... Gençlere buradan tekrar tekrar söylemek istiyorum; lütfen uyuşturucudan uzak durun, kullanan insanlarla görüşmeyin. Dünyayı yakından takip ederek, kendinizi her gün daha fazla geliştirmeye çalışın." ifadelerini kullandı.

"4 ÜNLÜ ARKADAŞIM BENİ YALNIZ BIRAKMADI"

Bu zorlu süreçte kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen oyuncu, "Olgun Şimşek, Necati Akpınar, Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci beni hiç yalnız bırakmadı. Hep ziyaret ettiler. Ama içeri girmeden önce hep yanımda olan bazı arkadaşlarım ne aradı ne de sordu. Bu vefasızlığı da yaşadım, canları sağ olsun. Çok sevdiğim bir söz var; herkes derecesine göre iş yapar." dedi.

"COVID-19'DAN DOLAYI İZİNLİ ÇIKTIM"

Şimdilerde ailesinden maddi destek aldığını belirten Selim Erdoğan, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "İçerideyken ailem destek oldu. Kız kardeşim hep yanımda oldu. İçeri girmeden çok iyi kazanıyordum ama mülküm yoktu. Hala da onlardan yardım alıyorum. Bu duruma üzülmüyorum, eskisi gibi param yok belki ama hayatın değerini biliyorum artık. Üç buçuk sene Muğla E-Tipi kapalı cezaevinde yattım, Covid- 19'dan dolayı izinli olarak dışarı çıktım. Cezamın kalanını açık hava cezaevinde geçireceğim sonrasında. İnsan bu kadar süre içeride kalınca birçok şeyin değerini anlıyor. Mesela, pet şişede su içmenin bile değerini anladım. Suyumu şişeden içerken bile mutlu oluyorum artık."

İKİNCİ BİR ŞANS İSTEDİ

Oyuncu son olarak, cezası bittikten sonra yapımcıların kendisine 2. bir şans vermesini de istedi.