ÇGH oyuncusu Arif Güloğlu kansere yakalandı

Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu kansere yakalandı.

BKM Mutfak, Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu'nun, lenf kanserine yakalandığı ve tedavisinin pozitif yönde devam ettiğini açıkladı.

BKM Mutfak yapımı olan Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu'nun sağlık durumuna ilişkin BKM Mutfak tarafından şu açıklama yapıldı:

"Çok Güzel Hareketler 2 - Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce 'lenfoma' teşhisi konulduğu doğrudur.

"SÜREÇ POZİTİF YÖNDE DEVAM ETMEKTEDİR"

Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir.

Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz."

CEM YILMAZ GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Kansere yakalanan oyuncuya ünlü komedyen Cem Yılmaz da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma,en güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum,inanarak mücadeleni vereceğini biliyorum şimdiden geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.



