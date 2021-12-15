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    ÇGH oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi

    Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu, yakalandığı hastalığı atlattı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 00:07
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 00:39
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    ÇGH oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi

    BKM Mutfak, Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandığını ve tedavisinin pozitif yönde devam ettiğini açıklamıştı.

    KANSERİ YENDİ

    Lenf kanserine yakalanması sebebiyle oyunculuğa ara veren Güloğlu'ndan sevindiren haber geldi.

    OCAK AYINDA PROGRAMA DÖNECEK

    Arif Güloğlu, gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından hastalığı atlattı. 24 yaşındaki oyuncu, ocak ayında programa dönecek.

    ÇGH oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi #1

    ÇGH oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi #2

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