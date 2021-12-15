ÇGH oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi

Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu, yakalandığı hastalığı atlattı.

BKM Mutfak, Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandığını ve tedavisinin pozitif yönde devam ettiğini açıklamıştı.

KANSERİ YENDİ

Lenf kanserine yakalanması sebebiyle oyunculuğa ara veren Güloğlu'ndan sevindiren haber geldi.

OCAK AYINDA PROGRAMA DÖNECEK

Arif Güloğlu, gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından hastalığı atlattı. 24 yaşındaki oyuncu, ocak ayında programa dönecek.