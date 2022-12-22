Charlbi Dean Kriek'in ölüm nedeni belli oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Charlbi Dean Kriek'in ölüm nedeni aylar sonra belli oldu.

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan genç yıldız Charlbi Dean Kriek, ağustos ayında talihsiz bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Dean, 29 Ağustos'ta New York’ta kaldırıldığı hastanede öldü. Şoke eden bu ölümün sebebi açıklanmamış, daha doğrusu hemen tespit edilememişti.

Ölümünden aylar sonra Güney Afrikalı yıldızın ölüm sebebini adli tıp uzmanları resmi olarak açıkladı. Charlbi Dean'in, 10 yıl önce dalağını aldırdığı bir operasyon sırasında gelişen bir komplikasyonun sonucu olarak kaptığı bir bakteriden kaynaklı ‘sepsis’ nedeniyle öldüğü bildirildi. Genç oyuncu, Capnocytophaga olarak bilinen bir bakteri ile enfekte olmuştu, ancak bu bakterinin ona nasıl bulaştığı bilinmiyor.

Dalağı alınmıştı

Charlbi Dean'in dalağı, 2009’de geçirdiği bir araba kazasından sonra alınmıştı. Dean, 2009'da büyük bir araba kazasında gövdesine aldığı korkunç darbeler sonucu büyük bir sağlık sorunu yaşamış, 10 yıl önce de dalağını aldırmak zorunda kalmıştı. Genç kadının yaşadığı sepsisin dalağı olmamasından kaynaklandığı söylendi.

Tam otopsi açıklanmadı

Bu tür bakteriler vücudun çeşitli yerlerinde enfeksiyona yol açabilir ve kan dolaşımına girebilir. Bu da kan enfeksiyonuna, endokardite (kalp zarının iltihaplanması), apselere ve gözlerin, yüzün, lenf düğümlerinin veya beyin zarlarının iltihaplanmasına yol açabilir. Tam otopsi açıklanmadığı için, Dean'in enfeksiyonuna neyin yol açtığı belirsizliğini koruyor. Ancak adli tabip, ölümünün kaza olduğuna karar verdi.