Charlize Theron'dan baklava açıklaması

Ünlü oyuncunun son filmindeki bir baklava sahnesi olay oldu. Baklava hakkında yorum yapan Charlize Theron gündem oldu.

Charlize Theron son filminde bir sahnede, baklava gurmesi olarak davranan ve kendisine sunulan baklava hakkında nedere yapıldığını tahmin etti.

Filmdeki sahnenin ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan Theron, "Tattığım en iyi şey. Gaziantep'te en iyisine sahip olduklarını duydum…" dedi.

"20'Lİ YAŞLARIMDA TÜRKİYE'DE UZUNCA BİR TATİL YAPTIM"

Açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, “Daha önce baklava yedim tabii ki. Hatta Türkiye’de çok vakit geçirdim. 20’lerimin sonu, 30’larımın başıydı. Sırtımda çantam uzunca bir tatil yaptım Türkiye’de."

"Sanırım 5 hafta sürmüştü. Kapadokya’yı küçük köyleri dolaştım. Baklava, lokum hepsini çok seviyorum...”





"BENİM TERCİHİM CEVİZLİ BAKLAVA"

“Türkiye’deki tartışmaları biliyorum ama benim tercihim cevizli baklava. İkinci sınıf vatandaş gibiyim biliyorum ama çok fıstık seven biri değilim...” dedi.

Charlize Theron'un baklava sahnesi VİDEO

FATMA ŞAHİN GAZİANTEP'E DAVET ETMİŞTİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Charlize Theron’u Gaziantep’in tüm lezzetlerini tatmaya davet ettiklerini belirterek, baklavanın yerinde ve sıcak yenilmesi gerektiğini söyledi.

Sıcak sıcak yenilen baklavanın lezzetinin bambaşka olduğunu aktaran Şahin, ”Filmde kendisine ikram edilen baklavayı tattığında bundan ne kadar keyif aldığını, bu lezzeti ne kadar beğendiğini gördük.

Tabi tek bir dilim yeme ile anlaşılmaz. Gaziantep’in baklavasından Oscar'lı oyuncuya gönderiyoruz. Ayrıca gelsin lezzetin başkentinde UNESCO onaylı bu lezzetimizi yerinde tatsın.

Çünkü sıcak sıcak yenildiği zaman lezzet bambaşka oluyor. Bizim baklavamız beş duyuya hitap ediyor.

Bu yüzden kendisini Gaziantep’e davet ediyoruz. İnşallah davetimizi kırmaz ve Gaziantep’in tüm lezzetlerini tatmaya buraya gelir” dedi.



