Chloe Loughnan: Çocuk yapacağım

Serdar Ortaç'ın yıllarca çocuk için yalvardığı eski eşi Chloe Loughnan anne olmak istediğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda futbolcu Andy O’Connell ile olan ilişkisini bitiren ve Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başlayan Chloe Loughnan evlilik kararı aldı.

"Anne olmaya hazırım"

Chloe Loughnan “Çocukları çok seviyorum. İlk evliliğimde çok gençtim. Hazır değildim istemedim. Şimdiki ilişkimde anne olmaya hazırım, istiyorum” dedi.

"Sevgilim kuru fasulye seviyor"

Chloe, Fergus Hennessy’nin Türk yemeklerini çok sevdiğini özellikle de kuru fasulye düşkünü olduğunu söyleyerek “Evde bol bol Türk yemekleri yapıyorum” diye konuştu.

Serdar da baba olmak istiyordu

Chloe Loughnan, kendisinden yıllarca çocuk isteyen eski eşi Serdar Ortaç'ı "Anneliğe hazır değilim" diyerek teklifini geri çeviriyordu.