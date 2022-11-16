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    Chloe Loughnan, moral tatilinde

    İrlandalı model Chloe Loughnan, yeni sevgilisiyle de yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:18
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    Chloe Loughnan, moral tatilinde

    Chloe Loughnan, 2014-2019 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Serdar Ortaç’la boşandıktan sonra futbolcu Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Çift geçtiğimiz yazı birlikte İstanbul’da geçirmişti. Evlenip çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Loughnan, sevgilisinden ayrıldı.

    Moral tatili

    Bu ilişkisinde de hüsran yaşayan güzel model, moral toplamak için Miami’ye tatile gitti.

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    Chloe Loughnan, moral tatilinde #2

    Chloe Loughnan, moral tatilinde #3

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