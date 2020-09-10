Chloe Loughnan, nafakasını ödeyemeyen Serdar Ortaç hakkında konuştu

Serdar Ortaç'la ayrıldıktan sonra ilk kez konuşan Chloe Loughnan, "Serdar nafakayı ödeyemiyor. Canı sağ olsun" dedi.

Serdar Ortaç, 2014'te evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile geçtiğimiz sene boşanmıştı.

Boşanma sonrası Serdar Ortaç eski eşine mahkeme kararı ile 1 milyon TL’lik tazminat ile aylık nafaka ödemeyi kabul etmişti.

Boşanandıklarında Chloe Loughnan, ''Severek ayrıldık'' demiş, Serdar Ortaç ise ''Hep arkadaş kalacağız'' açıklamasını yapmıştı.

İLK DEFA KONUŞTU

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından ülkesi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan aylar sonra eski eşi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"NAFAKAYI ÖDEYEMİYORUM DEDİ"

Ünlü manken, konuyla ilgili, “Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum" dedi.

KUMAR TUTKUSU

Serdar Ortaç, kumar tutkusuyla bilinen bir isim.

Sık sık kumarı bıraktığını söylese de oyunlara devam eden Serdar Ortaç'ın, kumarda bir gecede servet kaybettiği biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı ekonomik zorlukları anlatan Serdar Ortaç “Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan kimdir?