Chloe Loughnan, sevgilisini Türkiye'ye getirdi

Türk vatandaş olmak isteyen Chloe Loughnan, sevgilisiyle görüntülendi.

Serdar Ortaç’ın 2014 yılında evlenip 2019’da boşandığı Chloe Loughnan Türkiye'ye döndü ve bir magazin programı sunmaya başladı.

Chloe, önceki gün kendisi gibi İrlandalı olan yeni sevgilisi ile Akaretler'deki bir mekanda görüntülendi.

Vatandaş olmak istiyor

Sevgilisinin kimliğini açıklamaktan kaçınan Serdar Ortaç'ın eski eşi, Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu ve Türk vatandaşı olmak için girişimlere başlayacağını açıkladı.

"Türkiye ikinci vatanım"

Chloe, “Zaten pandemi yüzünden dönmüştüm. Burası benim ikinci evim. Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunacağım.





İşlerim için başka ülkelere de gitmek zorundayım, Amerika'da ve İrlanda'da ajanslara bağlıyım, bir yerde kalmıyorum. Bir gün bir yerde kalacağım, inşallah orası Türkiye olacak.” dedi.

"Serdar'la 3 senedir konuşmuyoruz"

Serdar Ortaç ile ilgili sorulara da “Konuşmuyoruz, 3 sene oldu. Ona karşı kötü duygular beslemiyorum” diye cevap verdi.