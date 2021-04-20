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    Chloe Loughnan tatilde

    İrlandalı model Chloe Loughnan, pandemide çıktığı tatilin keyfini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 12:52
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    Chloe Loughnan tatilde

    Serdar Ortaç'ın 2019 yılında evliliğini sonlandırdığı eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan, Meksika'ya gitti.

    Sosyal medya hesabından tatilden fotoğraf karelerini paylaşan model, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    "DUYGULANDIM"

    Güzel model, pandemi sonrası böyle bir tatili yaptığı için mutlu olduğunu söylerken, açıklamasında "Cennette gibi uyandım. Bir yıldan sonra bu macera için minnettarım ve bir daha asla seyahat etme özgürlüğünü hafife almayacağım. Aslında garsona ilk siparişimi verirken duygusallaştım." dedi.

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