Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan, aradığı mutluluğu buldu. Yeni sevgilisini sosyal medya hesabından paylaşan model, ismini ise henüz vermedi.

Serdar Ortaç ile 2018 yılında boşanan ve nafaka yüzünden eski eski eşiyle davalık olan model Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı…

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan model, sevgilisini de attığı bir hikaye ile duyurdu.

Samimi görüntüler

2014 yılında Serdar Ortaç ile nikah masasına oturunca Türkiye'de tanınan olan Chloe, adı henüz bilinmeyen sevgilisiyle öpüştükleri anları kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni aşka yelken açtı VİDEO

“Kumar, bize, evliliğimize, ailesine çok zarar verdi”

Chloe Loughnan daha önce yaptığı bir açıklamada evliliğiyle ilgili samimi sözler söylemişti.

Güzel model, “Kumar, bize, evliliğimize, ailesine çok zarar verdi. Evde Serdar’dı, kocamdı; pop yıldızı değildi. Evimize bakan, akşamları yemek yediğimiz, film izlediğimiz biriydi. Konser için Kıbrıs’a gittiği zaman hemen eve dönmesini istiyordum. Eğer dönmez ve Kıbrıs’ta kalırsa, ben de ilk uçakla İrlanda’ya babamın evine dönüyordum.” demişti.