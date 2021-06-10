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- Chloe Loughnan'dan ajans pozları
Chloe Loughnan'dan ajans pozları
Chloe Loughnan, Miami'de bulunan bir ajansla anlaşma imzaladığını böyle duyurdu.
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 07:38
2019 yılında şarkıcı Serdar Ortaçla evliliği tek celsede bitiren, İrlandalı manken Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde ülkesinin tanınmış futbolcularından Andy O'Connell ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
YENİ AJANS
28 yaşındaki güzel, şimdi de Miami'deki bir ajansla anlaşma imzaladı.
Ajans için verdiği yeni pozları sosyal medya hesabından yayınlayan model, takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.