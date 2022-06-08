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    Chloe Loughnan'dan havuz pozu

    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan havuzun içinden bikinili poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 07:17
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 07:24
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    Chloe Loughnan'dan havuz pozu

    Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra da Türk basınında kendisine yer bulan 29 yaşındaki Chloe Loughnan'dan yeni pozlar geldi.

    Havuza girdi

    Formda vücudu ile görenleri büyüleyen Loughan, havuzun içinden poz verdi. İrlandalı güzelin havuz fotoğraflarına takipçilerinden beğeni yağdı.

    Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan evliliği yaklaşık 5 yıl sürdü. 2014'te dünya evine giren çift, 2019'da ayrılma kararı aldı.

    Chloe Loughnan dan havuz pozu #1

    Chloe Loughnan dan havuz pozu #2

    Chloe Loughnan dan havuz pozu #3

    Chloe Loughnan dan havuz pozu #4


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