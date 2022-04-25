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    Chris Rock'ın annesi Rosalie: Will Smith'in tokadı hepimize atıldı

    77 yaşındaki Rosalie, oğluna atılan tokadın aslında kendisine atıldığını söyledi. Rosalie, "Çocuğumu incittiğinde beni de incitirsin" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 14:05
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    Chris Rock'ın annesi Rosalie: Will Smith'in tokadı hepimize atıldı

    Oscar ödül töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in hareketi konuşulmaya devam ediyor.

    Rock'a yönelik hareketiyle tepkilerin odağına oturan Smith'e bir eleştiri de Rock'ın annesi Rosalie'den geldi.

    "Will hepimizi tokatladı"

    Konuya ilişkin sessizliğini bozan Rosalie Rock, "Chris'i tokatlayan Will, hepimizi tokatladı." dedi.

    ABD'den yayın yapan WIS televizyonuna konuşan anne Rock, "Aslında bana tokat attı. Çünkü çocuğumu incittiğinde beni de incitirsin." ifadelerini kullandı.

    İlk önce düzmece olduğunu düşündü

    Oğlunun tokatlanmasına ilişkin bir de itirafta bulunan 77 yaşındaki Rosalie, evdeki birçok izleyici gibi, kendisinin de tokatın ilk başta düzmece olduğunu düşündüğünü söyledi.

    Rosalie, Smith'in Chris'e yönelik "müstehcen ifadeler kullanmaya başlayıncaya kadar" olayın sahte olmadığını fark etmediğini sözlerine ekledi.

    Chris Rock ın annesi Rosalie: Will Smith in tokadı hepimize atıldı #1

    Chris Rock ın annesi Rosalie: Will Smith in tokadı hepimize atıldı #2

    Chris Rock ın annesi Rosalie: Will Smith in tokadı hepimize atıldı #3


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