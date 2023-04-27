Christina Ashten Gourkani, hayatını kaybetti Kim Kardashian’a benzemek için defalarca estetik ameliyat geçiren Christina Ashten Gourkani, son ameliyatının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Geçirdiği estetik ameliyatlar sonucunda hayatını kaybeden isimlere bir yenisi daha eklendi. OnlyFans yıldızı Amerikalı model Christina Ashten Gourkani, geçirdiği estetik ameliyatının ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

"Ashten G" olarak tanınan 34 yaşındaki Amerikalı modelin ameliyat sonrası iyileşme sürecindeyken öldüğü bildirildi.

Kalbi durdu

Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çeken modelin kalbinin durmasının operasyondan kaynaklanan komplikasyonlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Ashten G.’nin ailesi “Derin üzüntülerle ve kalbimiz kırık bir şekilde güzel, sevgili kızımız ve kız kardeşimiz Christina Ashten Gourkani'nin talihsiz ve beklenmedik ölümünü sizlerle paylaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Öte yandan modelin ailesi, gerçekleşecek cenaze törenin masraflarını karşılayabilmek için GoFundMe adlı sited 40.000 dolar bağış toplamaya çalışıyor.