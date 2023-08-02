Çiçeği burnunda anne Aslı Enver kızıyla olan fotoğrafını paylaştı İş insanı Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan 39 yaşındaki oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ı dünyaya getirdi. Enver, kızı ve eşiyle aile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Sevilen oyuncu Aslı Enver geçtiğimiz ay anne oldu...

Güzelliği ile geniş bir hayran kitlesi olan Enver, yaşadığı aşklarla da çokça konuşulan bir isim.

Meslektaşı Birkan Sokullu ile boşanmasının ardından şarkıcı Murat Boz'la birlikte olan Enver, büyük bir aşk yaşadı.

Evlenecekleri konuşulan çift, bir ayrıl bir barış ilişkilerini noktaladı.

Sürpriz evlilik

Ardından Enver, gönlünü iş adamı iş insanı Berkin Gökbudak'a kaptırdı.

Çift, 2022'nin Kasım ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Kısa süre sonra oyuncunun bebek beklediği öğrenildi.

Aile pozu geldi

39 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızı Elay'ı dünyaya getirdi.

Oyuncu, aile pozunu paylaşarak hayranlarını sevindirdi.

Son olarak dün yeğeninin yaş gününe katılan Enver, kızı ve eşiyle yeni bir karesini paylaştı.