Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in küçük oğlu İdo Tatlıses evliliğiyle sıkça gündeme geliyor.
Dillere destan bir düğün yapan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, geçtiğimiz aylarda ikizlerini kucağına aldı.
Çocuklarını sık sık paylaşıyor
İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşayan genç çift, sık sık sosyal medya hesaplarından bebekleriyle paylaşımlarda bulunuyor.
Şefkatli, her anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Beklenen video geldi
Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in odalarını göstereceğinin de sözünü vermişti.
Dün akşam ise beklenen video geldi.
Odaları gündem oldu
Çocuklarının odalarını gezerek video eken Yasemin Şefkatli, ilk kez odayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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