Ciciş Esra Ersoy kıyafetine 183 bin TL harcadı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un kombini olay oldu.

Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy, paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Esra Ersoy, lüks çorabı ve aksesuarlarıyla adeta şov yaptı.

"CİMRİYİM"

391 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir alışveriş merkezinde çektirdiği fotoğrafını paylaşan Esra Ersoy, "3 bin TL'lik Gucci çorabım kaçmadan önce… Neyse ki 30 bin TL'lik YSL çantama, 150 binlik Rolex saatime vs vs vs vs bir şey olmadı. Görgüsüzlük diz boyu demeyin ben bebekliğimden beri bu markaları kullanıyorum sadece çorabım kaçtı ona üzüldüm çünkü cimriyim." notunu yazdı.