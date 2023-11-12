Çifte kumrulardan romantik dans! Hande Erçel, Hakan Sabancı'ya 'Aşkın Olayım' dedi 29 yaşındaki oyuncu Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı'nın romantik dansı kameralara yansıdı. Aşkın Olayım şarkısında dans eden çifte, yorum ve beğeni yağdı.

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ensonhaber.com

Magazin dünyasının en çok konuşulan aşıklar sık sık gündem oluyor.

Oyuncu Hande Erçel ile cemiyetten Hakan Sabancı bir süredir aşk yaşıyor.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Erçel, iddialı kareleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Çiftin kareleri de yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Düğüne katıldılar

Genç aşıklar son olarak yakın arkadaşlarının düğününe katıldı.

Burada piste çıkan ikili, gelin ve damada eşlik etti.

Romantik dans

Son zamanların sevilen şarkısı 'Aşkın Olayım' ile dans eden Erçel-Sabancı'nın romantik dansı kameralara yansıdı.

O anlar bir kez daha gündem oldu ve sıkı takipçiler yorum yağdırdı.