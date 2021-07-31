Manavgat'ta bulunan çiftliğini yangın nedeniyle kaybettiğini söyleyen ve felç geçiren Tuba Özay, bugün Şirinevler'de bir kuyumcu açılışına katıldı. Özay'ın eğlenceli hali herkesi şaşırttı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen yangınlar, herkeste büyük üzüntü yarattı.

Antalya Manavgat'ta çiftliği bulunan Tuğba Özay, kötü haberin ardından yıkıldı.

Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan Tuğba Özay, dün yaptığı paylaşımlarda yardım istemişti.

TABURCU OLDU, AÇILIŞA GİTTİ

Manavgat'ta çiftliğinin yandığını söyleyen Özay, yaşananların ardından felç geçirdiğini söylemişti.

Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğu ve yangından zarar görmediği ortaya çıktı.

Sağlık durumu iyiye giden ve taburcu edilen Özay, bir açılışta görüntülendi.

Tuğba Özay'ın çiftliği yandı VİDEO

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YANGINI UNUTTU, EĞLENDİ

Tuğa Özay, bugün Şirinevler'de bir kuyumcu açılışına katıldı. Kurdela kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkati çekti.

Felç geçirdim diyen Tuğba Özay, kuyumcu açılışında görüntülendi VİDEO

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"İKİ GÜN ÖNCE FELÇ GEÇİRDİN, ŞİMDİ AÇILIŞA KATILMIŞSIN.."

Tuğba Özay'ın bu görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı. Özay'ın takipçileri, "İki gün önce felç geçirdiğini söyledin, şimdi açılışa katıldın" ve "Yangını ne çabuk unuttun? Ormanlarımız halen yanıyor" diyerek sitem dolu mesajlar attılar.