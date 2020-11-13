Çılgın Bediş”in Banu'su Sonay Aydın: Sadece burnumu yaptırdım

Çılgın Bediş dizisinde Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın'ın eski halinden eser yok.

90’lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'teki saf Banu karakterini Sonay Aydın canlandırıyordu. Artık İngiltere’de yaşayan ve öğretmenlik yapan Aydın, samimi açıklamalarda bulundu.

En büyük arzusunu açıklayan oyuncu, Türkiye’ye dönüp hasret kaldığı oyunculuğa devam etmek istiediğini söyledi.

Sonay Aydın, Banu olmadan hemen önce oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlattı:

"BENİ GÖRÜNCE ŞOK OLDULAR"

“Ortaokul yıllarında tiyatro yaparak oyunculuğa başladım. İTÜ’de konservatuar bölümünü kazanınca İstanbul’a yerleştim ve Yasemin Yalçın Tiyatrosu’na başvurdum. İlk Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ‘Kadınlık Bizde Kalsın’ oyununda yer aldım.

Çocukluğumda Gırgır dergisini çok sever ve Çılgın Bediş’i de bilirdim. Dizinin bütün karakterlerini bulmuş, bir tek Banu’yu bulamamışlardı. Dizideki Banu gibi tepeden tırnağa kendimi değiştirdim. Annemin bol eteğini giyip suratıma farklı bir makyaj yaparak ajanstan içeri girdim. Yapımcısından yönetmenine herkes şaşırmış bir şekilde bana bakıyordu. Yönetmenimiz Turgut Yasalar ‘Biri beni çimdiklesin bu kız karikatürden mi fırlayıp geldi’ dedi. İşte o gün, harika bir karakterle televizyona adım atacağım ilk andı.





"BANU'YA RUHUMU VERDİM"

Kendi içinde platonik aşklar yaşayan Banu, okul hayatında tam tersine çok zeki ve akıllıydı. Ben bu karakteri o kadar çok sevmiştim ki; bazen çekim aralarında bile role takılıp kalırdım. Çünkü ilk günden itibaren Banu’ya ruhunu ben vermiştim. Dış çekimlerimiz Bediş’in hayalleri sayesinde genellikle ormanda geçerdi... Herhalde gençliğin verdiği enerjiyle -1 derecede bile üşümez hemen çekimleri bitirirdik. Dizide yüzlerce masal karakterlerini canlandırdık. Şirinler, Sindirella, Pamuk Prenses, Safinaz ve Temel Reis... Tabii Banu’nun Savaş’a olan aşkı da komik sahneleri beraberinde getiriyordu.”

"ÇILGIN BEDİŞ BİTTİ"

48 yaşındaki Sonay Aydın, kızı Talya ve eşiyle İngiltere’de yaşıyor. Aydın, yurt dışında yaşama kararını nasıl aldığını da şöyle anlatıyor: “Çılgın Bediş bir yaz tatili sonunda beklenmedik bir şekilde son buldu. Ardından 2001 ekonomik krizi başladı ve diziler durma noktasına geldi. En sonunda dil eğitimi için İngiltere’ye gitmeye karar verdim. İngilizcemi düzeltince de üniversitede bilgisayar ve bilişim teknolojileri bölümünde eğitimime devam ettim.

"DEPRESYONA GİRDİM"

Orada hayatımın ilk aşkı olan İngiltere’nin köklü ailelerinden birine mensup iş adamı eşimle tanıştım. Her ne kadar ömrümü başka bir ülkede geçirmek istemesem de âşık olunca insan her şeye boyun eğiyor. İlk eşimi, 2012 yılında yaşadığı kalp krizi sonucu kaybettim. Uzun süren bir depresyondan destek alarak çıkmayı başardım. Doktorum ağlamak yerine güzel günleri hatırlayıp gülmem gerektiğini söyledi. Bir üniversitenin drama bölümünde dersler de vermeye başladım.





Hayatımın akışı bir kez daha başarılı bir İngiliz iş adamıyla evlenerek değişti. Şu anda çok mutlu bir evliliğim ve güzel bir yaşantım var. Eşim de Türkiye’yi çok seviyor. Birkaç yıla kadar Türkiye’ye dönmek ve oyunculuk mesleğiyle hasret gidermek istiyorum. İnsanlar beni farklı karakterlerde de izlemeli.”

"YENİDEN BANU OLAYIM"

Oyuncu, “Çılgın Bediş”in yeniden çekilmesinin gündemde olduğunu ve eğer öyle bir şey olursa hemen Türkiye’ye döneceğini de belirtiyor. Aydın, Banu karakterini yine kendisinin oynamak istediğini söylüyor: “Gelen tepkilere bakılırsa o dizinin izlenmesinde Banu karakterinin çok büyük rolü var. O dönemdeki en yaratıcı gençlik dizisi olması, karakterlerin çok sevilmesi ve her şeyin masum bir şekilde yaşanması reyting rekorları kırmasını sağladı. Seneler geçmesine ve İngiltere’de yaşamama rağmen ara sıra hatırlanıyor olmak çok sevindirici.”

"BENİ NORMALDE DE SAF SANIYORLARDI"

Sonay Aydın, kendisini diziden hatırlayanların ilk sözlerinin fiziksel anlamda değişimine dair olduğunu söylüyor:

“Bana gelen tepkiler hep olumlu yönde. İnternet sitelerinde devamlı ‘Banu evrim geçirmiş’ yazıyorlar. Dizideki ve şu andaki fotoğraflarımı karşılaştırmaları beni çok güldürüyor. Sanki o dönem gerçek hayatta bile Banu karakteri gibiymişim gibi... Evet burun ameliyatı geçirip saç rengimi değiştirdim. Yeni görünümden pek şikayetçi değilim. Ama rolümü o kadar güzel ve gerçekçi oynamışım ki insanlar beni Banu gibi sanmış. Dizi döneminde sokakta beni görenler ‘Siz normalsiniz o kadar salak ve saf değilsiniz’ diye tepkiler veriyordu. Normal şartlarda insanlar böyle tepkilere üzülür ama ben oyunculuğum adına seviniyordum.”