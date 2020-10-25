Çılgın Sayısal Loto’yu Seda Sayan sundu

“Haydi Bismillah” diyerek yayına başlayan Sayan, sık sık çekilişin şeffaf yapıldığını tekrar etti.

Seda Sayan yeni programı “Çılgın Sayısal Loto” ile TV8’de ekranlara döndü.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Seda Sayan’ın sunuculuğunda saat 21.45’te gerçekleştirildi. Şanslı sayılar 1-13-15-27-59-75 olarak açıklandı.

Joker rakam ise 28 oldu.

"HAYDİ BİSMİLLAH" DİYEREK BAŞLADI

Sayan “Haydi Bismillah” diyerek programı, büyük bir heyecanla açtı.

Çekilişin şeffaf yapıldığını sürekli hatırlatan Sayan, 28 Eylül’de Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen ‘fısıltı’ iddialarına da bu şekilde yanıt vermiş oldu.

Seda Sayan Çılgın Sayısal Loto’yu Haydi Bismillah diyerek sundu İZLE

“TEKNİK SORUNLARDAN BİRİ”

Milli Piyango İdaresi’nin 28 Eylül tarihli çekilişinde 3’üncü dakika 22’nci saniyede bir kişinin “8” ve “32” sayılarını fısıldadığı ve sonrasında da bu sayıların çıktığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddianın ardından Sisal Şans'tan “Söz konusu videoda sunucumuz, kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine ‘ses ve müzik’ uyarısıyla bilgi vermektedir. Bu durum her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biridir. Sunucu tarafından reji ekibine yapılan bu bilgilendirmenin çekilişle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.” açıklaması gelmişti.