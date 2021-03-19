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    Çılgın Sedat: Candan Erçetin istifa etsin

    Şarkıcı Çılgın Sedat, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) başkanı Candan Erçetin'i istifaya devat etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 07:15
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    Çılgın Sedat: Candan Erçetin istifa etsin

    Geçtiğimiz haftalarda evinde yangın çıkan Çılgın Sedat, yaşadığı süreci katıldığı programda anlattı.

    "İNSAN BİR ARAR"

    Zor günler geçirdiğini dile getiren Çılgın Sedat, üye olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) başkanı Candan Erçetin'e kırgın olduğunu dile getirdi. Şarkıcı, meslektaşı Erçetin için "Ben sizin üyenizim, 35 yıldır sahnedeyim. Bir başkan olarak beni ara 'Geçmiş olsun, bir ihtiyacın var mı?' diye sor. Siz benden sorumlusunuz insan bir arar. Bu tarz başkanlık yapacaksanız yapmayın, bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok. Bana sanatçı olduğumu unutturdunuz. Beni üyelikten de atabilirsiniz. " ifadelerini kullandı.

    "İSTİFA ET"

    Şarkıcı, sözlerine, "Hadi kurumun başkanlığını geç, bir sanatçı arkadaşına geçmiş olsun demez mi? Buradan sesleniyorum. Mümkün mertebe çok hızlı bir şekilde istifa edin gidin. Olmayın böyle yerlerde. Ben değil ama ben gibi binlerce insan. Kime ne faydanız var. Ne yapıyorsunuz?” diye devam etti.

    Çılgın Sedat: Candan Erçetin istifa etsin #1

    Çılgın Sedat: Candan Erçetin istifa etsin #2

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