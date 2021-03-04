Beylikdüzü'nde Çılgın Sedat adıyla anınan şarkıcı Sedat Kapurtu'nun evinde çıkan yangının itfaiye raporu tamamlanırken, yangının elektrik arızasından çıktığı tespit edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde 23 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde, Çılgın Sedat ismiyle bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu’nun oturduğu villada çıkan yangın eşi ve çocukları kendini son anda dışarı atmış villa ise kullanılamaz hale gelmişti.

"SAUNADAKİ ELEKTRİK TESİSATI NEDEN OLDU"

Çıkan yangının itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda, yangının villanın alt katında bulunan sauna jakuzi kısmında başladığı belirtilerek, “Pencereye yakın kısımda bulunan tamamı ahşap olan depo olarak kullanılan sauna odasının üst kısmında meydana geldiği görüldü. Bu bilgiler ve bulgular doğrultusunda sauna odasının ahşap tavanının çok yakın noktasında bulunan aydınlatma lamba tesisatının iletken kablolarındaki elektrik enerjisinin herhangi bir nedenle ısı enerjisine dönüşmesiyle yanma meydana gelerek sauna ahşap tavanının tutuştuğu ve gelişerek çevresine sirayet ettiği kanaatine varıldı” ifadeleri kullanıldı.

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı-Video

"HAMDOLSUN EN BÜYÜK SERVETİMİZ AİLEMİZ"

Yangın sonrasında çevresinde birçok kişinin kendisini arayarak destek olduğunu ifade eden Sedat Kapurtu, "Sevdiğimiz bir sürü insanlar yaramıza merhem olmaya çalışıyorlar. Zaten eğer çevrede dostlar arkadaşların varsa ayakta kalabilirsin. 550 - 600 bin liralık bir zarar görülüyor söylenen o. Bu arada yangın tespiti yapılmış. Saunanın üstünden elektrik kontağından aldığı yangın. Kül oldu neticesinde ama hamdolsun bizim en büyük servetimiz ailemiz. Allah kimsenin evine ateş düşürmesin. Biz yine çok zenginiz ailemiz yanımızda. Herkes bir şeyin ucundan tutuyor. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Çılgın Sedat’ın evinden çıkan yangının nedeni elektrik arızası-Video

YANGININ İLK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Villada çıkan yangının ilk anları ise sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ilk etapta villanın pencerelerinden dumanların çıkması, vatandaşların koşuşturmaları ve Sedat Kapurtu’nun eşi Özlem Kapurtu’nun göz yaşı dökerek yaşadığı üzüntü anı yer aldı.