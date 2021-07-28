Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, yoğun bakıma alındı

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakıma alınan Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, iyileşmesinin ardından bu sefer de böbrek yetmezliği nedeniyle tedaviye başladı.

Yaptığı şarkılarla Karadeniz'in sevilen şarkıcılarından olan Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanınca yoğun bakıma alınmıştı.

Özer'e geçen yıl yapılan böbrek naklinin ardından, tedavi süreci tamamlanmış ve taburcu edilmişti.

BÖBREK YETMEZLİĞİ YAŞIYOR

Bu yıl yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 'Cimilli İbo' lakaplı sanatçı, yoğun bakıma alındı. Böbrek yetmezliği yaşayan Özer'in kanında da aşırı enfeksiyona rastlandı.

KAN İHTİYACI OLDUĞU DUYURULDU

İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Özer için dostları, sosyal medyada yardım çağrısında bulundu.

'Cimilli İbo' için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.