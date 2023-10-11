Cinsellik sorusu Miranda Kerr'i utandırdı Geçen ay Evan Spiegel ile dördüncü çocuklarını beklediklerini duyuran eski Victoria's Secret meleği Miranda Kerr'i utandırdılar.

ensonhaber.com

Bir dönem dünyanın en çok kazanan süper modellerinden olan, Snapchat'ın CEO'su Evan Spiegel (33) ile mutlu bir evlilik sürdüren Miranda Kerr, geçtiğimiz ay bu evliliğinden dördüncü bebeğini beklediğini açıklamıştı.

Bol kesim kot pantolonunun üstüne göbek kısmını açıkta bırakan askılı beyaz bir bluz giyen Miranda Kerr, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu belirtirken, "Dördüncü bebeği duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım." mesajını yazmıştı.

Dünyaca ünlü model, bir programda utanıp, kızarmasına sebep olan bir cinsellik sorusuyla karşılaştı.

Sunucu Kerr'e; Victoria's Secret melek kanatlarını yatak odasında da takıp takmadığını sordu.

Bu soru karşısında utanarak kızaran Miranda Kerr, şu cevabı verdi:

"Henüz denemedim"

"Henüz denemedim... Ama hiçbir şey için geç değil. Büyükannem her zaman 'Biraz seksi olmalısın' derdi.

Flynn'e hamileydim. Makyaj yapmıyordum, sadece eşofmanlarımla takılıyordum. Büyükannem, 'Hadi Miranda, biraz çaba göster. Yüzüne bir şeyler sür. Bilirsin, erkekler görsel varlıklardır' demişti."