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- Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son görüntüsü
Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son görüntüsü
2019 yılında cinsiyet geçiş ameliyatıyla erkek olduğunu duyuran ve adını Atlas Karan olarak değiştiren Aybüke Esin Tumluer, son halini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2022 - 07:07
İlişki Durumu Karışık dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle tanınan ve ünlenen Aybike Esin Tumluer geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirmişti.
Atlas Karan Tumluer oldu
İsmini Atlas Karan Tumluer olarak değiştiren oyuncu, sosyal meyadan yeni halini paylaşmaya devam ediyor.
Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.