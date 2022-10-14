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Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son görüntüsü

Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son görüntüsü

2019 yılında cinsiyet geçiş ameliyatıyla erkek olduğunu duyuran ve adını Atlas Karan olarak değiştiren Aybüke Esin Tumluer, son halini paylaştı.