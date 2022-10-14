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    Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son görüntüsü

    2019 yılında cinsiyet geçiş ameliyatıyla erkek olduğunu duyuran ve adını Atlas Karan olarak değiştiren Aybüke Esin Tumluer, son halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 07:07
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    Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son görüntüsü

    İlişki Durumu Karışık dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle tanınan ve ünlenen Aybike Esin Tumluer geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirmişti.

    Atlas Karan Tumluer oldu

    İsmini Atlas Karan Tumluer olarak değiştiren oyuncu, sosyal meyadan yeni halini paylaşmaya devam ediyor.

    Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

    Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer in son görüntüsü #1

    Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer in son görüntüsü #2

    Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer in son görüntüsü #3

    Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer in son görüntüsü #4

     


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