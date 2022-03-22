Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son hali

Cinsiyet değiştiren ünlü isimler arasına giren Aybike Esin Tumluer'in son hali ortaya çıktı.

İlişki Durumu Karışık'ın Gülendam'ı Aybike Esin Tumluer de cinsiyet değiştirmişti. Hayatına Atlas Karan Tumluer olarak devam eden ünlü isim yeni sosyal medya hesabından son hallerini paylaştı.

Yeni hayatında verdiği pozları takipçileriyle paylaşan, Tumluer'in son hali ve değişimiyle dikkat çekti.

Ekranda uzun zamandır yer almayan oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından biri olarak hayatına devam ediyor.

2017 YILINDA ERKEK OLDU

Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Tekin, Sezai Altekin ve Nurseli İdiz'in başrolünü paylaştığı İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam rolünü oynayan Aybike Esin Tumluer, 2017 yılında cinsiyet değiştirdi.