Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz'den itiraflar geldi

Katıldığı moda yarışmasında 'Neslihan Doğrusöz' olarak adını duyuran Doruk Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatından önceki hayatını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde son görüntüsüyle gündeme gelen Doruk Doğrusöz, konuk olduğu bir YouTube programında hikayesini paylaştı.

"DAMAT OLMAK İSTERDİM"

7 yaşındayken dedesinin tıraş köpüğünü yüzüne sürdüğünü söyleyen Doğrusöz, hiçbir zaman süslü bir kız olmadığını, arkadaşları etek giyerken kendisinin basketbol şortu, pantolon giydiğini söyledi. Her zaman ağır abi bir tip olduğunu söyleyen Doğrusöz, "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusuna "Damat" yanıtını verirmiş.

"HEP ERKEK HİSSETTİM"

"Kendimi bildiğimden beridir hiçbir zaman bir kadın vücuduna sahip olduğumu düşünmüyordum zaten." diyen Doruk Doğrusöz, küçüklüğünden beri erkek gibi hissettiğini ve hayatında en sevdiği şeyin kadın olduğunu söyledi. Sevgilisi olmayınca çapkın olduğunu dile getiren Doğrusöz, "Ruhum tamamen erkekti." dedi.