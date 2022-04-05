Petrol
109.35
1.69%
Euro
16.14
0.17%
Dolar
14.71
0.21%
Altın
913.59
0.11%
Borsa
2311
0.00%
Bitcoin
688.601
1.05%
BTXN Coin
33.79
-4.30%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'u sinirlendirdiler

    Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip Doruk Doğrusöz olmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'u sinirlendirdiler

    Moda programı İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz yıl aldığı kararla cinsiyet değiştirerek Doruk Doğrusöz oldu.

    SEVDA DEMİREL'İN ESKİ AŞKI

    Doruk Doğrusöz olarak hayatına devam eden ünlü yarışmacı bir dönem Sevda Demirel ile aşk yaşadı. Sevda Demirel ile aşkı gündem olan Doğrusöz, yapılan bir habere isyan etti.

    Sevda Demirel, yaptığı açıklamada "Her şey belden aşağı yaşanmıyor. Birbirimize destek oluyorduk." dedi. Sevda Demirel'in açıklamaları Instagram'da gündem oldu. Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, sosyal medyada paylaşılan postlarda "Sevgilisi kadındı" başlığını görünce çok sinirlendi.

    "KÜSTAHLAR"

    Hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam eden yarışmacı, yapılan habere sinirlenerek şunları söyledi: "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve Sevda Hanım'la tanıştım. Ne hadsizsiniz ne saygısızsınız.  2 beğeni alacaksınız diye kimliğime saygısızlık yapmak ne küstahlıktır."

    Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz u sinirlendirdiler #1

    Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz u sinirlendirdiler #2


    İlginizi Çekebilir

    Avcılar'da üzerine vinç halatı düşen operatör yaralandı
    3. Sayfa

    Avcılar'da üzerine vinç halatı düşen operatör yaralandı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Grammy Ödülleri sahiplerini buldu, Jon Batiste sildi süpürdü
    Kültür Sanat

    Grammy Ödülleri sahiplerini buldu, Jon Batiste sildi süpürdü

    Görüş Bildir