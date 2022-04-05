Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'u sinirlendirdiler

Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip Doruk Doğrusöz olmuştu.

Moda programı İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz yıl aldığı kararla cinsiyet değiştirerek Doruk Doğrusöz oldu.

SEVDA DEMİREL'İN ESKİ AŞKI

Doruk Doğrusöz olarak hayatına devam eden ünlü yarışmacı bir dönem Sevda Demirel ile aşk yaşadı. Sevda Demirel ile aşkı gündem olan Doğrusöz, yapılan bir habere isyan etti.

Sevda Demirel, yaptığı açıklamada "Her şey belden aşağı yaşanmıyor. Birbirimize destek oluyorduk." dedi. Sevda Demirel'in açıklamaları Instagram'da gündem oldu. Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, sosyal medyada paylaşılan postlarda "Sevgilisi kadındı" başlığını görünce çok sinirlendi.

"KÜSTAHLAR"

Hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam eden yarışmacı, yapılan habere sinirlenerek şunları söyledi: "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve Sevda Hanım'la tanıştım. Ne hadsizsiniz ne saygısızsınız. 2 beğeni alacaksınız diye kimliğime saygısızlık yapmak ne küstahlıktır."