Çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye: Ben maymun değilim

Çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye: Ben maymun değilim

Güçlü sesiyle dinleyenleri büyüleyen şarkıcı Kibariye, çocuk yaşlarda yaşadığı ilk sahne deneyimini anlattı.

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın TV8 ekranlarında sunduğu 'Paylaş Benimle' programının son konuğu şarkıcı Kibariye oldu.

61 yaşındaki Kibariye, programda kariyerinin başlangıcında yaşadığı zor dönemlere değindi.

Çocukken sahne almaya başladığını söyleyen Kibariye, o dönemlerde perde arkasından şarkı söylediğini açıkladı.

"ÇİRKİN BULUP SAHNEYE ÇIKARMADILAR"

Yaşadığı bir olaydan bahseden şarkıcı, şunları söyledi:

"Mucize beni oraya götürdüğünde önce beni çirkin buldular, 'güzel bi kadın değil' dediler. 'Bunu biz almayız perde arkasında okutalım, güzelse öyle okutmaya devam edelim' dediler.

"BEN MAYMUN DEĞİLİM"

Bu benim çok gücüme gitti, ben maymun değilim. Cengiz ağabeyle konuştum, ben böyle çıkmam, başka yerlere düğünlere giderim dedim. Manyak mısın sen dedi gömleğimi yırttı, kalacaksın burada dedi.

"BÜTÜN MÜŞTERİLER BENİ İSTİYORDU"

İstanbul'dan Ankara'dan solistler getiriliyor, bütün müşteriler beni istiyor. 'Sesi çok güzel ama göremiyoruz' diyorlar.

"BİR ÇIKTIM AYAKTA ALKIŞLANDIM"

Allah kimseyi çirkin yaratmaz, dayanamadım kendim çıktım sahneye. Bir çıktım, müşteriler havada alkışladı.

Çirkin diye sahneye çıkartılmayan Kibariye: Ben maymun değilim