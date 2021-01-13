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- Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman boşandı
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman boşandı
Oyuncu Hayal Kahraman, 2010 yılında Murat Kahraman Gökalp ile evlenmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 11:36
- Güncelleme : 13.01.2021 - 11:49
İki çocuk annesi olan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman, evliliğini bitirme kararı aldı.
SEBEP: YAŞADIKLARI ANLAŞMAZLIKLAR
Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen oyuncu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
AYDA 10 BİN TL NAFAKA
Çiftin iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi. Mahkeme nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdi.