Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman boşandı

Oyuncu Hayal Kahraman, 2010 yılında Murat Kahraman Gökalp ile evlenmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı.

İki çocuk annesi olan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman, evliliğini bitirme kararı aldı.

SEBEP: YAŞADIKLARI ANLAŞMAZLIKLAR

Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen oyuncu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

AYDA 10 BİN TL NAFAKA

Çiftin iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi. Mahkeme nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdi.