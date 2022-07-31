Çocuklar Duymasın'ın Emine'sinin son hali

Evin hizmetlisi rolünü oynayan Melek Şahin'in İnstagram paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Oyuncu son haliyle görenleri şoke etti.

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinin sevilen oyuncuların biri de Melek Şahin.

Dizide 'Emine' karakterine hayat veren Şahin, belirli dönemlerde geçirdiği değişiklikle gündeme geliyor.

Dizide ailenin yardımcısı rolünü oynaya Şahin'in bakımlı halleri, görenleri şaşkına çeviriyor.

"Kimse Emine olduğuma inanmıyor"

Geçtiğimiz dönemlerde yeniden aynı konuda gündeme gelen Şahin,"Kimse benim Emine olduğuma inanmıyor, hatta benimle iddialaşıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Sevilen oyuncu bu kez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla beğeni topladı.

Akıllara kazınan hali ile yan yana bile getirilemeyen Şahin'in paylaşımı, yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o fotoğraf...