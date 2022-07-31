Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
425.981
-0.01%
BTXN Coin
9.52
-6.57%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Çocuklar Duymasın'ın Emine'sinin son hali

    Evin hizmetlisi rolünü oynayan Melek Şahin'in İnstagram paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Oyuncu son haliyle görenleri şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çocuklar Duymasın'ın Emine'sinin son hali

    Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinin sevilen oyuncuların biri de Melek Şahin.

    Dizide 'Emine' karakterine hayat veren Şahin, belirli dönemlerde geçirdiği değişiklikle gündeme geliyor.

    Dizide ailenin yardımcısı rolünü oynaya Şahin'in bakımlı halleri, görenleri şaşkına çeviriyor.

    "Kimse Emine olduğuma inanmıyor"

    Geçtiğimiz dönemlerde yeniden aynı konuda gündeme gelen Şahin,"Kimse benim Emine olduğuma inanmıyor, hatta benimle iddialaşıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

    Sevilen oyuncu bu kez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla beğeni topladı.

    Akıllara kazınan hali ile yan yana bile getirilemeyen Şahin'in paylaşımı, yorum yağmuruna tutuldu.

    İşte o fotoğraf...

    Çocuklar Duymasın ın Emine sinin son hali #1

    Çocuklar Duymasın ın Emine sinin son hali #2

    Çocuklar Duymasın ın Emine sinin son hali #3

    Çocuklar Duymasın ın Emine sinin son hali #4


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    İngiltere’de demir yolu işçileri greve gitti
    Dünya

    İngiltere’de demir yolu işçileri greve gitti

    Avcılar’da laf atma kavgası
    3. Sayfa

    Avcılar’da laf atma kavgası

    Görüş Bildir