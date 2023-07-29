Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su kızıyla poz verdi Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu'ya hayat veren Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'la fotoğraf paylaştı. Tatari'nin karesine yorum yapanlar, kızının büyüdüğüne dikkati çekti.

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu'ya hayat veren Ayşecan Tatari, akıllarda da bu şekilde kaldı.

Duygu karakterinden sonra ekranlardan yer almayan ama tiyatrodan kopmayan Tatari, geçtiğimiz yıllarda kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile evlendi.

Şu sıralar mutlu bir evliliği ve Müjgan adında kızı olan Tatari, sosyal medya hesabından paylaşıkm yapmayı da ihmal etmiyor.

Ayşecan'ın kızı büyüdü

Evli ve bir çocuk annesi olan Tatari sosyal medyadaki paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Kızı ve eşiyle karelerini paylaşan ünlü isme hayranlarından da yorum yağıyor.

Kızı Müjgan ile çektirdiği kareleri paylaşan oyuncuya, kızının ne kadar büyüdüğüne dair de yorumlar geliyor.