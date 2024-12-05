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Haber Merkezi

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Havuç karakteriyle ünlenen 34 yaşındaki oyuncu Furkan Kızılay, uzun zamandır beraber olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz’a Fransa'nın başkenti Paris’te sürpriz evlilik teklifi etti.

Kızılay'ın romantik evlenme teklifine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu, sevgilisi Tutku Yılmaz'ın büyük mutluluk yaşadığı anları Instagram hesabından video olarak paylaştı.

Instagram'da 322 bin takipçisi bulunan oyuncu Furkan Kızılay, sevgilisine yaptığı evlenme teklifini romantik sözlerle paylaştı.

"İYİ Kİ SEN HEP SEN"

''Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen'' notunu yazan oyuncunun paylaşımı sevenleri tarafından çok beğenildi.