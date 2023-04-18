Çocukları Emre Altuğ'a sürpriz yaptı Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ'a çocukları sahnede doğum günü sürprizi yaptı. Ünlü ismin çocuklarını görenler benzerlik karşısında çok şaşırdı.

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Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosunda yer alan Emre Altuğ, projede Orhan karakterine hayat veriyor.

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel ile olan evliliğinden iki oğlu bulunan Altuğ’un çocukları gündem oldu.

Sahnede sürpriz

54 yaşına sahneden giren Emre Altuğ’a bu evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu olan Kuzey ve Güney doğum günü sürprizi yaptı.

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel ile 2008 yılında evlenen Emre Altuğ çifti 2015 yılında boşanmıştı.

"Sürpriz ziyaret”

Yakışıklı oyuncu ve şarkıcı Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma “Evlatlarım ‘Sevenler Ayrılmaz’ tanıtım gecesinde doğum günüm olması sebebiyle yaptıkları sürpriz ziyaret” notunu düştü.