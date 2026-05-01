Çocukluk hayaliydi! Berkay Ateş'in NBA pozları

Ekranların bilinen yüzlerinden ünlü oyuncu Berkay Ateş, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi. Maçı izleyen oyuncu Berkay Ateş, Houston Rockets basketbolcusu Alperen Şengün ile tanıştı.

"NE BÜYÜK MUTLULUK"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayarak sevincini paylaşan Berkay Ateş, şu ifadeleri kullandı: "Çocukluk hayalimdi bir NBA maçı izlemek. Ötesi gerçekleşti. Rüya gibiydi. Hem LA’de, hem de Alperen’in galibiyetiyle sonuçlanan bir maç. Daha ne olsun. Harikasın gerçekten Alperen Şengün. Ne büyük mutluluk oldu bizim için. Ayrıca bu harika anının gerçekleşmesini sağlayan Furkan Korkmaz‘a da çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız."