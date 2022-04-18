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    Çok Güzel Hareketler 2'ye 'Milyoner Ol Bari' skeci damga vurdu

    Çok Güzel Hareketler 2 programının son bölümündeki 'Milyoner Ol Bari' isimli skeç sosyal medyada gündem oldu. Y
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 07:55
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    Çok Güzel Hareketler 2'ye 'Milyoner Ol Bari' skeci damga vurdu

    Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı programının son bölümündeki 'Milyoner Ol dün akşam yayınlanan bölümündeki 'Milyonar Ol Bari' isimli skeç damga vurdu.

    Büyük ödülün 1 milyon olduğu skeçteki yarışmanın sunucusu "Büyük ikramiyeyi kazanırsan ne almayı düşünüyorsun?" diye sordu.

    Hayaller bir ev bir araba

    Yarışmacı ise hayallerini anlatarak "Mütevazi bir ev almayı düşünüyorum, kalanıyla da ikinci el araba, kalanıyla da tatil yapacağım" diye konuşurken sunucu sözünü kesti.

    "Kalanı yok"

    Yarışmanın sunucusu "Kalanı yok oğlum,1 milyon veriyoruz. Bir tane ev al kredi çek onu öde yıllarca" yanıtını verdi.

    Seyircilerin ise "Bu program dolar karşısında çok değer kaybetti, kesinlikle 7-8 milyon vermeleri gerekiyor" sözleri izleyenleri kahkahaya boğdu.



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