Çömelerek poz veren Şevval Şahin yine gündem oldu Ünlü model Şevval Şahin, bu defa ayna karşısında verdiği pozla gündem oldu.

ensonhaber.com

Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanınan, İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Şevval Şahin, her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü model, bu defa ayna karşısındaki pozlarıyla gündem oldu.

Davet kombini

Bir gece için özel hazırlanan Şevval Şahin, kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Gri arkadan fermuarlı bir pantolon giyen Şahin'in pantolonun arkasındaki detay dikkat çekti.

'Merhaba İstanbul seni özledim'

Kombinini siyah bluz ve gri ceket ile tamamlayan Şahin'in 'Merhaba İstanbul seni özledim' notunu düştüğü pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.