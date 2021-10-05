Coşkun Sabah: Ahmet Selçuk İlkan rol çalmaya çalışıyor

Coşkun Sabah ve Ahmet Selçuk İlkan arasında gerilim artıyor.

Ahmet Selçuk İlkan’ın verdiği röportajda, Coşkun Sabah hakkında yaptığı “20 yıldır onu uyarmama rağmen sahnede adımı anmadı. Şarkılarımda cayma hakkımı kullansam sahneye çıkıp söyleyecek başka şarkısı yok.” demişti. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Selçuk İlkan’a cevap veren Coşkun Sabah, bugün katıldığı magazin programında da isyan etti.

İşte Coşkun Sabah’ın açıklamalarından satır başları…

"HABER OLMAYI SEVİYOR"

“Bu zat haber olmayı çok sever. Haber olsun diye yapıyor bunları. Ahmet müzik adamı değil, Ahmet şair! Çok iyi bir şair, müzikten de anlamaz…

Rol çalmaya çalışıyor, çok ayıp! Neden Türk halkını kandırıyorsun? Sen müzik adamı değilsin şairsin! ‘Şarkılarım’ diyor! Ne şarkısı… İbo Show’a çıktım şarkıyı okudum ‘bana teşekkür etmedi’ diyor. İbo Show’u izlemiş kendisi üç ay sonra beni evimden aldı.

"PROBLEM YOKTU"

Programı izledikten sonra aramızda sıkıntı yoktu. Aylar sonra bir baktım, ‘Coşkun Sabah vefasızdır’ demiş… Biz İbo Show’dan sonra bir araya geldik hiçbir problem yoktu. Gündem olmak için söyledi bunları. Ahmet haberi çok seviyor, röportaj vermeye bayılıyor. Ben kendi tırnaklarımla geldim, kendi gücümle geldim hiç kimseye de harcatmam kendimi!”