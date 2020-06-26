Coşkun Sabah: Ben geçinemiyorum demedim

CoşkunSabah, açıklamaları yüzünden kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Usta sanatçı Coşkun Sabah, son dönemde eleştirilen maddi durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla ilgili konuştu. “Parası olmayan beni anlayamaz” sözleriyle son günlerde çok sayıda eleştiri alan Sabah, ifadelerinin çarptırıldığını belirtti.

"İSPAT EDİN 1 MİLYON DOLAR VEREYİM"

Hakkında yardım kampanyası bailatılmasına sinirlenen Sabah, “Benim ağzımdan ‘geçinemiyorum’ kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim. Ben ‘hazıra dağ dayanmaz’ dedim. Kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin kirası sadece 900 Euro. Şahsi kredilerim var. Bu söylediğimi kaç sanatçı dile getirir ama kabak benim başıma patladı.

"BANA SERVETİMİ AÇIKLATTILAR"

Bir sabah uyanıyorum ki, ‘Coşkun Sabah’a yardım kampanyası kuralım, yok efendim ben 100 TL veririm diyen mi görürsün neler neler. Sırf bu yüzden servetimi açıklamak durumunda kaldım. Ondan dolayı da topa tutuldum. Ben bu hafta Twitter hesabımı kapatıyorum. Buradan tüm sanatçı arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Orası küfür mecrası’ dedi.